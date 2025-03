Szijjártó Péter: Várjuk a választ Brüsszeltől, hogy miért van szükség 72 órás túlélőcsomagra!

A tegnapi napon, amikor először hallottuk azt, hogy Brüsszel egy 72 órás túlélő csomag összeállítását javasolja az európai embereknek, akkor először azt hittük, hogy valamilyen trollkodásról vagy viccről van szó, de aztán kiderült, hogy korántsem az Európai Bizottság egyik biztosa, korábbi belga kollegám, Hadja Lahbib maga mutatta meg, hogy mik azok az eszközök, amiket el kell helyezni egy 72 órás túlélőcsomagban. Jogosan adódik a kérdés a XXI. század elején az európai emberek részéről, hogy minek is kell túlélőcsomagot összeállítani az európai embereknek 72 órára. És ha az ember próbálja végiggondolni a magyarázatokat, akkor sajnos csak egy marad, mégpedig az, hogy Brüsszel háborúra készül. A helyzet az, hogy Donald Trump hivatalba lépése óta egyre komolyabb esély van arra, hogy tűzszünet lehessen, és megkezdődjenek az érdemi egyeztetések a békéről. Azonban Brüsszel folyamatosan szembemegy ezekkel a béketörekvésekkel, holott egyetlenegy dolguk lenne támogatni a béke erőfeszítéseket, hogy a béke minél előbb visszaköltözzön ide Európába. A helyzet az, hogy sem az Európai Unió, sem a NATO egyetlenegy tagállamát semmilyen veszély nem fenyegeti még Oroszország részéről sem. Éppen ezért, hogyha Brüsszel most egy túlélőcsomag összeállítására inspirálja, biztatja az európai embereket, akkor az azt jelenti, hogy Brüsszel maga akarja kiterjeszteni a háborút. És sajnos a háború folytatására és eszkalálására vonatkozó szándékok tetten érhetők mindazon találkozókon, amelyeket Európa háborúpárti politikusai szerveznek egymás között, és amely találkozókon rendszeresen a háború folytatásához szükséges döntéseket hozzák meg, holott a háborúpárti politika, amelyet Brüsszel három éve folytat, totális kudarc, most mégis ezt teljes erővel folytatni akarják. Tudják, hogy csak így kerülhetik el a 3 éves kudarcos politika miatti felelősségvállalást, felelősségre vonást egy darabig, illetőleg mindaddig, amíg a háború zajlik, nem kell választ adni arra a rendkívül kényelmetlen kérdésre, hogy hol is a pénz? Hol az a pénz, amelyet az európai választópolgárok adóeurójaiból küldtek Kijevbe, illetve Ukrajnába.