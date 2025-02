„Egyszerre veszítette el mindkettejüket" – Hihetetlen: ez történhetett a Skóciában eltűnt ikrekkel

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, máig hatalmas rejtély lengi körül a Skóciában eltűnt ikrek esetét. A két nő, Huszti Eliza és Huszti Henrietta, január 7-én tűnt el Aberdeen városában. A hármasikrek két tagja a hajnali órákban hagyta el az otthonát, a belvárosban pedig több biztonsági kamera is rögzítette őket. A Huszti nővérek ezután a Victoria híd felé vették az irányt, átsétáltak rajta, majd a Dee folyó melletti jeges ösvényre tértek le. Három héttel később a rendőrség két női holttestet talált a folyóban. Bár az azonosítás még tart, már értesítették a családot.

A Skóciában eltűnt ikrek hosszú évek óta külföldön éltek Fotó: szon.hu

Szinte biztos, hogy a Skóciában eltűnt ikrek holttestét találták meg a Dee folyóban. Ahogy arról a nők édesapja, Huszti Miklós is beszámolt: Henriettát az egyik tetoválása alapján azonosították a rendőrök. A család teljesen összetört a hír hallatán, hogy már nem tudják magukhoz ölelni a lányokat. A testvérek egyik barátnője gyűjtést is indított a családnak és közel 3 millió forintot sikerült összegyűjtenie. Az azonban még mindig nem derült ki, hogy pontosan mi is történt azon a végzetes estén.

A rendőrség közleményéből kiderült, hogy Eliza és Henrietta valószínűleg a hídról küldte az sms-t főbérlőjüknek, miszerint már nem térnek vissza a lakásba. Ezután a telefont kikapcsolták és azóta sem volt aktív. A helyiek elmondták, hogy az eltűnésük idején távoli sikolyokat hallottak a Dee folyó felől. A skót rendőrség viszont úgy nyilatkozott, hogy kizárják a bűncselekmény lehetőségét.

Mi történhetett a Skóciában eltűnt ikrekkel?

Mai napig lázban tartja az embereket, hogy mégis mi történhetett a Huszti nővérekkel. A reddit-en egy kibeszélő posztot is indított valaki, hogy az emberek meg tudják osztani egymással a véleményüket a szörnyű esetről.

Az én véleményem az, hogy az egyikük véletlenül beleesett a folyóba, vagy nem volt jó mentális állapotban és beugrott. A másik pedig a pániktól üvöltött, megpróbált bemenni segíteni, de a hideg víznek ő is megadta magát

– írta az egyik felhasználó.

Akadt azonban olyan kommentelő is, aki azt állította, hogy ő helyi, és semmilyen sikoltozás nem hallatszott. Állítása szerint ez mind csak ijesztgetés.

Szerintem egyértelmű, hogy öngyilkosok lettek. Sajnos a családok gyakran esküsznek arra, hogy eltűnt vagy elhunyt hozzátartozóik mentálisan egészségesek voltak, nem voltak aggasztó tünetek, minden teljesen normális volt, még akkor is, ha ez esetleg nem így volt. Itt élek Aberdeenben és a sajtó rengeteg mindent kitalált, mint például a sikoltozás. Tudtommal semmilyen bejelentés nem érkezett ezzel kapcsolatban. Ez csak ijesztgetés és kattintásvadászat

– olvasható a hozzászólásban.