Riadó Mátrakeresztesen: hatalmas medvenyomra bukkantak - fotó

Az elmúlt években már egyáltalán nem számít ritkaságnak az, ha medvét kapnak le a vadkamerák, esetleg méretes medvemancsokat fotóznak a magyar erdők mélyén. A hatalmas testű ragadozók ugyanis jóideje ismét szerves részei a magyar természetnek: tavaly előtt októberben egyikük már át is telelt nálunk a Bükkben. Olyannyira otthonosan érzi magát, hogy már nevet is kapott: Mihály mackó azóta is többször felbukkant már, ahogyan "kollégája", Gellért medve is.

A medve ezúttal Mátrakeresztesen járt, hatalmas mancsnyomát hagyta hátra az utókornak Fotó: Magyar Országos Medve Figyelő

Csütörtökön és szombaton is felbukkant a medve Mátrakeresztesen

A medvék leginkább Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyékben csatangolnak, azonban a szakértők figyelmeztettek: a mackók bizony hatalmas távolságokat képesek megtenni egy nap, így meglehet, hogy a reggeli észleléshez képest már több településsel arrébb találkozhatunk velük a délutáni órákban. Észlelésből pedig nincs hiány, alig egy hónapja például Ózdon rémített halálra két vadászt egy kifejlett barna medve; míg tavaly a Pest vármegyeiek hátán futott végig a hideg, amikor jelezték: mackókat láttak Aszód határában.

Most ismét Heves és Nógrád vármegyében tűntek fel a medvék: a két megye határán fekvő Mátrakeresztesen bukkantak méretes mancsnyomokra. Kiderült, hogy a területet azon a héten kétszer is meglátogatták a nagyvadak:

Mátrakeresztes környékékén ismét medve jelenlétére utaló nyomok vannak ! A képeket szombat (március 22.) 12 óra környékén készítette egy követőnk! Viszont csütörtökön már Ádám nevű követőnk is jelentette, hogy látott medvét

- jelezte a Magyar Országos Medve Figyelő.

A medvével való találkozás esetére a Bükki Nemzeti Park gyűjtött össze egy nagy csokor tanácsot, melyeket ITT olvashattok el.