"Az orvosok azt hitték, hogy csak egy ciszta - végül kiderült, hogy rákos vagyok"

Rocio Sanchez, egy 43 éves egygyermekes anya Cheltenhamből először azt az orvosi diagnózist kapta, hogy egy cisztája van. Azonban a csomó egyre kényelmetlenebbé vált, és amikor végül egy specialistához került, kiderült az igazság: az ösztrogén pozitív mellrák első és második stádiumában járt. Ez 2023 májusában történt, és onnantól kezdve nem volt megállás – azonnali masztektómiára, sugár- és kemoterápiára volt szüksége.

Kiderült az igazság: az ösztrogén pozitív mellrák első és második stádiumában járt Fotó: UNSPLASH

Az élete egyik pillanatról a másikra fenekestül felfordult. Még előző héten boldogan dolgozott, és élvezte az Indiában eltöltött üzleti útját, a következő héten pedig már azon rágódott, vajon látja-e még felnőni a lányát. A diagnózis letaglózta. Kétségbeesés helyett azonban harci üzemmódba kapcsolt – nem volt más választása, mint szembenézni a kezelésekkel, bármilyen kegyetlenek is voltak. Az élete már nem arról szólt, hogy munka után hazamegy a lányához, hanem arról, hogy túlélt még egy kemoterápiás kezelést.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a rák beleszólt az életébe. 15 évesen elvesztette édesapját ugyanebben a betegségben. Ezért most, hogy saját maga is áldozatává vált, csak egy dologra tudott koncentrálni: arra, hogy élhessen. Minden napot ajándéknak tekint, mert tudja, hogy lehetne rosszabb is. Nem akarja, hogy mások is ilyen bizonytalanságban éljenek, ezért elhatározta, hogy történetével inspirálja a nőket, hogy figyeljenek a testükre, és ha valami gyanús, ne hagyják magukat lerázni azzal, hogy “ez csak egy ciszta”.

Ma már tünetmentes, és május 10-én részt vesz a Blenheim Palace Pink Ribbon Walkon, hogy felhívja a figyelmet a mellrákra és annak korai felismerésének fontosságára. Az esemény, amely a Breast Cancer Now adománygyűjtő kampányának része, már 20 éve segíti a mellrákkutatást és a betegek támogatását. A résztvevők 10 vagy 20 mérföldes távokat tesznek meg az Egyesült Királyság legszebb vidékein, és egy rózsaszín szalaggal üzenhetnek azoknak, akiket a betegség érintett - írja a Mirror.