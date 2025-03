Megfizethető és biztonságos lakhatás: támogatást kapnak a nyugdíjasok

A kormány számára kiemelten fontos, hogy az idősek méltó, biztonságos és korszerű otthonokban élhessenek. Sokan közülük évtizedeken át dolgoztak és most megérdemlik, hogy a lakhatási körülményeik javításában is segítséget kapjanak. A Vidéki Otthonfelújítási Program már eddig is nagy sikerrel futott, ezért természetes lépés volt, hogy ezt a lehetőséget a nyugdíjasokra is kiterjesszük, hiszen a vidéki nyugdíjasok számára különösen fontos a korszerűsítés, mivel sokan régebben épült, alacsony energiahatékonyságú ingatlanokban élnek.