Különleges esemény, különleges lehetőség még ma!

A legnépszerűbb és ezáltal a legfogadottabb sport a foci, és egy-egy mérkőzés iránt talán még fokozottabb az érdeklődés, ha magyar csapat szerepel, a válogatott találkozóit rendre kiemelt érdeklődés övezi a sportfogadók körében. Jól jelzi mindezt az is, hogy a tavalyi Eb legfogadottabb nyolc összecsapása között szerepelt a magyar válogatott mindhárom találkozója. Az elmúlt években a Törökország ellen aratott győzelmek, valamint a jubileumi mérkőzés miatt a mostani találkozóra is kiemelt figyelem irányulhat. 2020 óta három mérkőzést is játszottunk a török válogatott ellen, amelyeken – minden esetben – kapott gól nélkül diadalmaskodtunk, ráadásul kettőn a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik betalált az ellenfél kapujába.

A tavalyi, 1-0-ra megnyert barátságos mérkőzés az adott hét legnépszerűbb fogadási eseménye lett, megelőzve a párhuzamosan zajló Eb-selejtezőket is. A Szoboszlai Dominik gólszerzésére vonatkozó fogadási piac pedig a 7. legnépszerűbb esemény volt a Tippmixen. A végkimenetelre megtett tippek 60 százaléka hibátlan lett – 2,40-es záró oddsért.

A sportfogadók várakozásai megoszlanak a párharc végső kimenetelét illetően. A csütörtöki találkozó kapcsán a szerda délutánig megtett fogadások 35%-a magyar győzelemre érkezett, a párharcból való továbbjutásra leadott tippeknek pedig a 61%-a játszotta meg Magyarországot. Ellentétes tendenciát mutat a gólszámra beérkező fogadások száma az elmúlt évek találkozóinak eredményeivel: míg a legutóbbi 4 török válogatott elleni mérkőzésünkön 2 gólnál egyszer sem volt több, 2-szer pedig csak 1 gól született, addig a mai mérkőzés esetén a fogadások többsége arra érkezett, hogy mindkét csapat szerez gólt, ezáltal pedig minimum 2 gólt várnak a szurkolók, illetve a „Gólszám 2,5” soron is jórészt a „Több, mint 2,5” kimenetelt jelölték meg.

A török-magyar mérkőzés különlegessége, hogy a Tippmixpro online sportfogadási oldalon 15 órától elérhető lesz a megszokotton túl egy extra Oddsrakéta fogadási lehetőség is, amelyet kifejezetten a válogatott ezredik mérkőzése alkalmából biztosít a Szerencsejáték Zrt. Ennek keretében kiemelkedő nyereményszorzóval lehet majd tippelni arra, hogy Magyarország nyer vagy döntetlent játszik Isztambulban.