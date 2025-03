Kormányinfó: kompenzációt kapnak a nyugdíjasok

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön délelőtt Kormányinfót tartott kiegészülve Gyopáros Alpárral, a Magyar Falu programért felelős kormánybiztossal.

A falu a jövő

Gyopáros Alpár arról beszélt, hogy 2018 óta rengeteg fejlesztés történt a vidéki térségekben, és négy újabb elemmel bővül a program: a kistelepülésen működő kisboltok támogatása, ami egy újrainduló program, és idén minden 5000 lélekszám alatti település üzlete pályázhat. Gyopáros Alpár elmondta, több mint 2000 településen nincs ATM, ezért elindul egy program, amely biztosítja, hogy minden olyan kistelepülésen legyen ATM, ahol ezt igénylik.

Mint bejelentette, újraindul a templomfelújítási program is, illetve a kormány arról is döntött, hogy az 1000 fő alatti településeken fejlesztési támogatást kapnak a kiskocsmák. Ezt a pályázati lehetőséget kiterjesztik az 1000 és 2000 fő feletti településekre is. Hozzátette, sok a lehetőség, például az utcák és járdák felújítására is lesz pályázati lehetőség.

Az elmondottak egybeesnek azzal, hogy szerdán ismét összeült a kormány Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével. A kormányfő később elárulta, szinte végig a falvak, a vidék volt a téma, ami újabb támogatásokra számíthat.

További támogatások

Gulyás Gergely elmondta, a kormányülésen részt vett Varga Mihály jegybankelnök. A kormány 4,5 százalékos inflációval számol idénre, és ez összhangban van a jegybank prognózisával.

Mindezért kiegészítő nyugdíjemelést fizet a kormány, novemberben 1,3 százalékos plusz emelésre lesz szükség, ami átlagosan 39600 forintos emelést jelent.

Úgy látja, hogy az árréscsökkentés bevezetése miatt akár alacsonyabb lehet az infláció.

874 terméknél 17,5 százalékkal lettek olcsóbbak az átlagárak.

Mint elmondta, a kereskedőknek a 10 százalék legyen elég, legfeljebb ennyit tehetnek rá a beszállítói árakra. A termékek árazását a fogyasztóvédelem és a GVH is folyamatosan ellenőrzi.

Vitályos Eszter arról is beszélt, hogy a parlament előtt van a 30 év alatti édesanyák teljes adómentessége.

A hídlezárás következményei

Gulyás Gergely elmondta, hogy a keddi tüntetések miatt megbénult a főváros közlekedése, emiatt a jogalkotónak a jövőben lépnie kell: több százezer ember életét nehezítették meg a hídlezárásokkal, ami nem elfogadható.



