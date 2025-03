Morvay Kendra jóslatai 2025-re: „Változásokkal teli, embert próbáló év elé nézhetünk!”

Kendra már gyermekkorában érdeklődést mutatott a tarot kártya misztikus világa iránt. A képességei közé tartozik - állítja -, hogy előre látja a jövőt, ami által már óvodás korában olyan eseményeket jósolt meg, amelyek később valóra váltak: ezen jóslatok közé tartozott egy óvodástársának a megbetegedése is.

A Kendra által használt tarot a legősibb kártya, ennek alapján mondta el jóslatait. Fotó: Pexels

Kendra karrierje

Kendra az Egyesült Államokban egy elismert jós iskolájában sajátította el a kártyaolvasás művészetét, hazatérve pedig 1997-ben megalapította a saját ezoterikus stúdióját. Pályafutása során olyan hírességeknek is jósolt, mint Gina Lollobrigida, akivel még 2005-ben ismerkedett meg, az Operabálon.

Kendra jóslatai az idei évre

Számos jóslat szól már az idei évre, Nostradamus-tól, Baba Vangán át, de ezen világhírű jósok általában túlzóan aggasztó előrejelzéseket tettek a 2025-ös évre. Azonban Kendra óvakodna ettől, és bár drasztikusnak véli az idei évet, de nem úgy, mint a társai.

Kendra szerint a világpolitika színterén jelentős változások várhatóak, ez pedig egy dominóeffektust idézhet elő, amely az Európai Unió politikai helyzetét is bizonytalanná teszi, így a magyar politika alakulására is kihatással lesz.

Kendra úgy véli, hogy az idei év megpróbáltatásokkal teli lesz, különösen gazdasági szempontból. A jóslata szerint az európai országok gazdasági helyzete azért sem lesz egyszerű, mert egy újabb inflációs hullám sújthatja majd Európát.

Bár az előrejelzések szerint számos érdekes dolog történhet még ebben az évben, azonban konkrétan katasztrófákról a jósnő nem számolt be. Viszont azt hozzátette, hogy járványok és vírusok nehezíthetik meg az életünket. Ebben igaza lehet, elég csak az állatok között most terjedő száj- és körömfájás járványra gondolni, és az influenzajárvány is sok embert megbetegített.

Lesz még járvány Magyarországon az idei évben?

A tarot kártya nem azt mondja meg, mi fog történni velünk, csupán előrejelzéseket ad Fotó: Pexels

Morvay Kendra szerint ez az év lehet, hogy a bizonytalanság és a változások éve lesz. Bár a kihívások komolyak lehetnek, a jósnő úgy véli, hogy a magyar emberek kitartásukkal és találékonyságukkal képesek lesznek alkalmazkodni az új helyzetekhez.

Ahogy mindig, a jövő nem kőbe vésett

– hangsúlyozta Morvay Kendra, szerinte a jóslatok csak előrejelzések, mi magunk is alakítjuk a sorsunkat.