A brit származású influenszer, Ashley Surcombe eszméletlen állapotban került kórházba a dél-koreai Szöulban lévő otthonából, ahol az elmúlt öt évben élt. A 29 éves tartalomkészítőt március 24-én, hétfőn találták meg lakásában eszméletlen állapotban, jelenleg az intenzív osztályon kezelik súlyos kiszáradás és több szervet érintő károsodás miatt.

Az influenszer Instagram-oldalán nővére számolt be a történtekről Fotó: UNSPLASH

Az influenszer Instagram-oldalán nővére, Kat számolt be a történtekről, valamint egy GoFundMe-kampányt is elindítottak, hogy fedezni tudják a kezelés költségeit. Ashley egészségbiztosítása nemrég lejárt, így a család saját zsebből kénytelen finanszírozni a költséges ellátást. Kat elmondása szerint nem ismert a károsodás teljes mértéke, de a helyzet súlyos.

A család utoljára szombaton beszélt Ashleynel, aki akkor rosszullétre, zavartságra és kiszáradásra panaszkodott. Miután vasárnap már nem reagált a hívásokra, a szülők barátok és ismerősök segítségével próbálták elérni, majd értesítették a rendőrséget. A lakásba bejutva a hatóságok a fürdőszobában találták meg a fiatal nőt, arca véraláfutásos volt - írja a Daily Mail.

Kat a brit The Times-nak is nyilatkozott, ahol elmondta: nehéz megbirkózniuk a helyzettel, különösen úgy, hogy a család anyagi helyzete korlátozott, szüleik nemrég vonultak nyugdíjba. A GoFundMe-kampányon részletezte a költségeket is: az intenzív osztály napi 1500 fontba kerül, az általános kórházi osztály napi 500 fontot emészt fel, a vizsgálatok és kezelések további ezer font fölötti kiadást jelentenek. Szüleik eddig 3000 font előleget fizettek be.

Pénteken, március 28-án Kat pozitív hírekkel szolgált: édesapjuk, aki Szöulba utazott, arról számolt be, hogy Ashley állapota javul. Továbbra is az intenzíven kezelik, de ha a javulás folytatódik, hétfőn áthelyezhetik az általános osztályra, ahol az apa folyamatosan mellette lehet. A hazaszállítás még legalább egy-két hetet igénybe vehet, addig is az ellátás és a felépülés minden percét kiemelt figyelemmel kísérik.