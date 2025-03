Így lett Ruszin-Szendi Romulusz Brüsszel Péter kebelbarátja

Ki is az a Ruszin-Szendi Romulusz?

Egykori vezérkari katona, aki az ukrán-orosz háború kirobbanásakor a Magyar Honvédség vezérkari főnöke volt. 3 évvel a szolgálati idő lejárta előtt azonban hirtelen felmentették a szolgálata alól. Ruszin ugyanis ukránbarát és háborúpárti, ezt pedig ő maga is elismerte. Amikor vezérkari főnök volt, Ukrajna támogatására buzdította az Unió és a NATO vezetőit. Tette ezt úgy, hogy ez teljesen ellentétes volt az akkor is és most is békepárti magyar állásponttal. Ruszinnak azonban nemcsak az ukránbarát és háborúpárti álláspontja egyezik Brüsszel Péterével: a pénzt és a luxust is ugyanúgy szereti, mint új főnöke. Vezérkari főnökként ugyanis egymilliárd forintért építtetett luxus villát, aminek költségét gátlástalanul az állammal számoltatta el. Többek között ezért kellett távoznia a posztjáról.