"Ha újra együtt leszünk, szorosan átöleljük egymást" - Üzent édesanyja a 16 évesen, horrorbalesetben elhunyt Sárinak

Tavaly, december 15-én végleg kettétört a hajdan boldog és harmonikus család élete. A szülők, Péter és Margit aznap kapták életük legszörnyűbb hírét: életük értelme, a mindössze 16 éves Sára, egy borzalmas autóbalesetben életét vesztette. A végzetes tragédiáról akkor a Bors is beszámolt: a kocsit, melybe Sári és két barátnője beszállt, egy 20 éves férfi vezette, mellette pedig egyik barátja utazott. A fiatal sofőr Zalaegerszegnél, Bocfölde külterületén egy kanyarban kicsúszott és a fák közé repült. Bár a két férfi csodával határos módon megúszta a horrorbalesetet és épségben kiszállt az autóból, Sári olyan súlyosan megsérült, hogy már nem lehetett megmenteni, míg a mellette ülő 14 éves ikerpárt, M.-et és N.-et kórházba vitték.

A zalaegerszegi horrorbaleset karácsony előtt történt, az összetört szülők azóta keresik a válaszokat lányuk halálára Fotó: unsplash.com (illusztráció)

Összetörtek a zalaegerszegi horrorbaleset áldozatának szülei

Sárit pontosan szilveszter napján helyezték végső nyugalomra, az összetört Margit és Péter pedig azóta sem tudja feldolgozni lányuk elvesztését. Januárban még gyermekük bizonyítványát is kézhez kapták, amiből látszik: kiválóan tanult a középiskolás.

Nagyon büszkék vagyunk rád, Sárám fent, az angyalok között, a félévi bizonyítványodra. Nagyon szeretünk és nagyon hiányzol

- írta januárban édesanyja, Margit, csatolva Sára kitűnő bizonyítványát, melyet a kislány már nem vehetett kézbe, csupán gyászoló szülők.

Március 15-én a család újabb borzalmas pillanathoz érkezett: ekkor volt három hónapja, hogy Sári elhunyt. A tragikus hónapfordulóra anyukája szívszaggató üzenettel szólt kislányához.

Drága Sáránk! Ma van 3 hónapja, hogy elvették Tőled az álmaidat, a terveidet, az egész életedet! Ma van 3 hónapja, hogy elvettek tőlünk, a szerető családodtól, a szerető párodtól, az osztálytársaidtól, a barátaidtól és mindazoktól, akik ismertek és szerettek Téged! Mérhetetlen az a nagy fájdalom, amivel mindenkinek együtt kell élnie!

- írta. Mint mondta: ha egyszer újra találkoznak, soha többé nem engedi el kislányát.

Ha újra együtt leszünk, szorosan átöleljük egymást, megfogom a kis kezed és soha többé nem engedem el! Akkor örökké együtt leszünk! Soha nem feledünk, a szívünkben örökké élni fogsz! Nyugodj békében, az Angyalok vigyázzanak Rád, egyetlenem! Angyal voltál és angyal lettél! Nagyon szeretünk: Apa és Anya!

- üzente az összetört asszony. A család azóta is válaszokat keres, ugyanis még mindig nem tudják, hogyan szállhatott be lányuk két idegen férfi mellé a kocsiba és hogyan történt a baleset. Az eset után a Zaol sokkoló fotókat is közölt a roncsról, a lap információi szerint pedig a kocsi állapotából arra lehetett következtetni, hogy a sofőr túl gyorsan hajtott. Egyelőre még nem lehet tudni, pontosan mi is történt, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.