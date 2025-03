Így néz ki az egyházfő: kórházi kezelése óta először fotózták le Ferenc pápát

Korábban az Express cikkezett arról: noha a Vatikán naponta ad ki jelentéseket Ferenc pápa állapotáról és kórházi kezeléséről, egyre többen kétkednek e jelentések igazságtartalmában. Úgy érzik, valamit eltitkolnak az egyházfő kapcsán. Ezt erősíti meg, hogy noha még korábban minden arról szólt, hogy a 88 éves pápa kórházi kezelése alatt is minden olajozottan működik a Vatikánban nélküle is, azt a Svájci Gárda szóvivője, Eliah Cinotti is elismerte a közelmúltban, hogy csak minimális szolgáltatásokat nyújtanak, a legtöbb eseményt elhalasztották. Nos, könnyen lehet, hogy nekik, a kétkedőknek is szól az a felvétel, amit most tettek közzé.

Ferenc pápa a Gemelli Kórház kápolnájában. Ez az első fotó róla azóta, hogy bő egy hónappal ezelőtt kórházba került Fotó: AFP

Az első fotó az egyházfőről Ferenc pápa kezelése megkezdése óta

A Vatikán hivatalos felvétele az első, amin láthatjuk Ferenc pápát azóta, hogy egy hónapja kórházban kezelik. A kép a Gemelli Kórház kápolnájában készült róla, március 16-án. Ferenc pápa vasárnapi üzenetében egyébként azt írta a híveknek, a kórházakban "a remény fénye ragyog". Köszönetet mondott mindazoknak, akik a betegekkel törődnek. "Testünk gyenge, de így sem akadályozhatja meg semmi, hogy imádkozzunk, felajánljuk magunkat, tegyünk egymásért a hittől kísérve, a remény fénylő jeleiként!"