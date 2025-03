"Mindennap meg akarok halni!" - Megszólalt az elhunyt lelkipásztor apja, így áll most a nyomozás

Mint arról a Bors beszámolt, Barnát 2023. március 19-én vették fel a gyöngyösi Bugát Pál Kórházba, a légzési nehézségei miatt. Az intézmény különböző részlegein kezelték, majd május 2-án, az intenzív osztályon elhunyt. Az elhunyt lelkipásztor apja nem törődik bele gyermeke tragédiájába. A kórház ellen feljelentést tett, ami alapján meg is kezdődött a nyomozás, viszont azt a mai napig nem fejezték be. Idősebb Varga Barnabás kifogást is emelt az eljárás elhúzódása miatt, a Gyöngyösi Járási Ügyészség pedig a panasznak helyt adott, mivel álláspontja szerint az ügyben felkért szakértők indokolatlanul lassan haladtak a feladatukkal.

Az elhunyt lelkipásztor apja nem nyugszik bele fia elvesztésébe Fotó: Bors

Az elhunyt lelkipásztor apja követeli az ügy kivizsgálását

A gyászoló apa életcéljának tekinti, hogy elérje a felelős megbüntetését, már ha, valaki valóban hibázott. Barna úgy véli, a gyermeke azért vesztette életét, mert nem kapott megfelelő ellátást.

Hogy lehet az, hogy a fiam a lábán ment be abba a kórházba és zsákban adták vissza?

– háborgott a férfi munkatársunknak, és hozzátette: ifjabb Barnának két gyermeke született.

– Az unokáim félárván maradtak, akiknek szükségük lenne az apjukra. Én mindennap azt érzem, hogy meg akarok halni, mert akkor megszűnne a fájdalmam, és végre ismét együtt lehetnék a fiammal – tette hozzá a férfi.

Barna, a fiatal lelkipásztor hónapokkal a halála előtt drogozott Fotó: Olvasói

A családunk élete tönkrement, a lelkipásztor fiam pedig a föld alatt pihen. Isten embere volt, hivatásának tekintette, hogy másoknak segítsen. Őszintén megmondom, hogy többször is gondoltam már arra, hogy bosszút állok, de aztán mindig győz a józan ész, és persze azt is tudom, hogy a gyermekem a megbocsátásra kérne. Nem szeretnék sem a törvények, sem Isten ellen vétkezni

– magyarázta az apa.

Barna fontosnak tartja megemlíteni, hogy a fia, a halála előtti hónapokban, fogyasztott a kristály nevű kábítószerből. De azt állítja: gyereke halála nem vezethető vissza a drogra.