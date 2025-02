"Szívem szakad meg, jó emberek voltak" - Gyűjtenek a ceglédi vonatbalesetben halálra égett férfiak temetésére

Mint arról a Bors is beszámolt, sokkoló látványra érkeztek a ceglédi Szüret utca vasúti átjárójához az autósok szombaton (február 22.) délelőtt: egy autó ugyanis szétroncsolva, hatalmas lángokkal égett, ahogyan a mozdony eleje is. A vonatbaleset nemcsak a szemtanúkat, hanem a környékbelieket is sokkolta.

A ceglédi vonatbalesetben két férfi halt meg. P. Ferenc és a mellette utazó fiatal jó barátok voltak, emellett rokonok is Fotó: Bors

Gyászolják a ceglédi vonatbaleset két áldozatát

Kiderült, hogy a kocsi az átjárónál hajtott a közelgő szerelvény elé, ami már hiába próbálta meg elkerülni a balesetet. A monstrum olyan erővel találta el a kocsit, hogy a szemtanúk szerint több métert tolta maga előtt a roncsot, ami szinte azonnal kigyulladt. A lángok magasra csaptak, amitől pillanatokon belül a mozdony eleje is kigyulladt, az is égni kezdett.

Hosszú métereket tolta maga előtt azt a roncsot. Olyan nagy volt a tűz, majd aztán a füst, hogy messzebbről is látni lehetett

- mondta az eset után egy helyi lakos.

A vonaton utazó embereket gyorsan lemenekítették a szerelvényről, közülük pedig olyan bátor ember is akadt, aki nem tátovázott, hanem poroltóval rohant a lángokban álló kocsihoz és mozdonyhoz.

Nemsokára a tűzoltók is kiérkeztek és rögvest megkezdték a szakszerű segítségnyújtást. Sajnos hiába: az autóban ülő két ember közül az egyik azonnal meghalt, míg a másikat ugyan még sikerült kiemelni a roncsból, de hamarosan ő is belehalt sérüléseibe.

A helyiek valósággal sokkot kaptak a történtek után, főleg, hogy többen ismerték az autóban ülő férfiakat. A két szerencsétlen sorsú embert most rengetegen gyászolják, mint mondták, a ceglédi vonatbaleset áldozatai mind a ketten jó emberek voltak, akik más sorsot érdemeltek.

Jó emberek voltak. Szívem szakad meg értük és a családjukért, akiknek ekkora fájdalmat kell átélni

- írta egy összetört ismerős. Információink szerint mind a ketten ceglédiek voltak, egyikük, P. Ferenc pedig a mezőgazdaságban dolgozott, mindenki kedves, dolgos embernek ismerte. Úgy tudni, mellette kedvese huszonéves fia utazott, akivel barátok is voltak.

A család most arra gyűjt, hogy a fiatal férfit tisztességgel helyezhessék végső nyugalomra, amiben a helyiek is igyekeznek segíteni nekik, és többen is próbálnak segíteni az adományszerzésben.

Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet, a körülményeket továbbra is vizsgálják.