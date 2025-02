Évtizedekig azt hitték a ludányhalásziak, hogy Közép-Európa leghosszabb falujában élnek. Vágó István kvízműsorában hangzott el anno, hogy az 1400 fős település a leghosszabb. Azóta kiderült, hogy ez valójában nincs így, pedig a helyiek még a településtáblájukra is ráírták: „üdvözöljük Közép-Európa leghosszabb falujában”.

Fotó: Nool

Az 5 kilométeres főutcával rendelkező Ludányhalászi három település: Halászi, Ludány (Nógrádludány) és a Horka egyesülésével jött létre 1948-ban. A Nool a helyszínen kiderítette, még a lakosok sem tudják, hogy igazából nem őket illeti a leghosszabb falu címe. Bár mint mondják, hasznot nem hajtott a falunak a cím, csak jól hangzott.

Kovács Imre, a község polgármestere elmondta, a falu elején lévő táblákat még az elődje idejében helyezték ki, így ezt az örökséget tiszteletben tartotta. Hozzátette, a jelenlegi nehéz anyagi helyzetben pedig nem tartja valószínűnek, hogy a táblákat lecseréljék.

Megkeresték Brunda Józsefet, a község egykori alpolgármesterét is, aki még ennél is pontosabban emlékezett arra, honnan kapcsolódott össze a különleges cím és a település. Mint mondta, a Vágó István által vezetett Legyen Ön is Milliomos! című műveltségi kvízműsorban tették fel azt a kérdést, hogy melyik település Közép-Európa leghosszabbja. Erre pedig végül maga Vágó István adta meg a választ: Ludányhalászi. Arra a kérdésre, hogy mikor kerültek ki a falu elején lévő táblák, így válaszolt: – A kvízműsor után csak évekkel később. Úgy vélem, hogy amikor ezek kikerültek, már a településünkön élők sem emlékeztek a kvízműsorban elhangzottakra.