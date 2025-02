Szentkirályi Alexandra: Budapest vezetői 50 milliárdért megveszik a múltat, pedig csak támogatni kellett volna a jövőt

Rákosrendező sorsa megpecsételődött. Ha 50 milliárdot ki lehet fizetni egy szeméttelepért, akkor másra is van pénz. Pénz a szemét eltakarítására, pénz a fejlesztésre. Pénz a budapestiek érdekeinek szolgálatára, mint az utak felújítása, kötöttpályás fejlesztések, P+R parkolók építése, vagy éppen a fővárosi lakhatási válság kezelése.

Budapest egy óriási veszteséget szenvedett el. A kárt pedig választott vezetői okozták. 5000 milliárdos beruházás, sok ezer munkahely, milliárdos bevételek a városnak – erre mondtak nemet.

Karácsony Gergely és szövetségesei döntöttek, innentől az ő felelősségük, mi lesz Rákosrendezővel. Mi pontosan tudjuk, mi történik majd: semmi. Mint a zsebkendőnyi, soha el nem készült Városháza parkkal - színes képek és mese. Budapest akkor fejlődik, ha a kormány fejleszti.

Ezt már tudjuk és mindannyian láthatjuk is. Bizonyítja a Városliget, a történelmi Várnegyed a Puskás- és Duna Aréna, az Atlétikai Központ - a városkép meghatározó elemei, amik soha nem készültek volna el, ha Karácsonyékon múlott volna.

Most itt az alkalom, hogy Karácsonyék is bizonyítsanak, hogy van tervük és meg is tudják valósítani. De mindenki tudja, mire számíthatunk - azok is, akik határozott nemet mondtak a Grand Budapestre.

Budapest vezetői 50 milliárdért megveszik a múltat, pedig csak támogatni kellett volna a jövőt.