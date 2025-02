"Lehet hat hét, hat hónap, hat év" – megfázásnak hitték, senki sem tudja, mennyi ideje van a négygyermekes édesanyának

Sokáig nem csak a négy tini gyermeket nevelő édesanya, de az orvosok is azt hitték, csak megfázott, vagy elkapott valami vírust, amit telente szinte mindenki. Amikor kiderült, hogy mi áll az asszony tüneteinek hátterében, az mindenkit sokkolt. Hiába kezdték meg azonnal a kezelést, máig nem lehet tudni, mennyi ideje maradt még hátra a nőnek: betegsége ugyanis nem gyógyítható. A brit Kirsty Lawson mindig fitt, egészséges volt, így azonnal feltűnt neki, amikor 2018 telén folyamatosan fáradtsággal küzdött. A hangja is folyamatosan elment, láza is volt: mindenki azt hitte, valami szokásos vírus. Még akkor is, amikor megjelent a nyakán egy tojásnyi dudor.

Már 10 hete nem volt hangja, amikor végre ki tudott könyörögni egy időpontot egy fül-orr-gégész specialistánál. Amire eljutott hozzá, a tünetek már hónapok óta kínozták.

Amikor elmentem hozzá, azt mondta, biztos vírus, és nem érti, miért ide utaltak be. De aztán belenézett a torkomba, és hallottam a hangján, hogy nem boldog

– emlékezett vissza az édesanya a Mirror cikkében. Hamarosan kiderült a szörnyű igazság: egy ritka, gyógyíthatatlan vérrákban, köpenysejtes limfómában szenved. Noha azonnal megkezdték az agresszív terápiát, ami végül sikerrel is járt, azaz a kór remisszióba, visszahúzódott állapotba került, senki sem tudhatja, ez meddig tart, mikor tér vissza.

– Lehet hat hét, hat hónap, hat év. Nem tudnak időt mondani – magyarázta az asszony.

Amikor felfedezték, a rák már hármas stádiumban volt. Kirsty elárulta: a betegsége miatt a gyermekeinek gyorsan, túl gyorsan kellett felnőniük. Ma már mind a húszas éveikben járnak, és kétségtelenül hatalmas támogatást jelentettek neki a megterhelő rákkezelések során.