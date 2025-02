Lesodródott az útról, árokba borult és fának is ütközött egy kocsi a 8402-es út Pápakovácsi és Pápa közötti szakaszán. A 21-es kilométernél történt balesethez a pápai hivatásos tűzoltókat riasztották. Az autóba egy ember beszorult, őt a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. Az érintett útszakaszt átmenetileg lezárták, a társhatóságok is a helyszínen vannak - számolt be róla a katasztrófavédelem.