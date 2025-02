Orbán Viktor a frakcióülésen: Lebukott Sorosék korrupt hálózata

Az új nemzetközi helyzet értékelését a háború kérdésével zárta a miniszterelnök. Mint ismertette, Trump elnök világossá tette, hogy békét akar, a béketárgyalások már el is kezdődtek a két nagyhatalom között, és ebből Európát kihagyták. Magyarország, ahogy eddig is, most is támogatja a fegyverszünetet és a békét. A béke nekünk csak jól jöhet, csökkennek az energiaárak, felélénkül a kereskedelem, erősödik a gazdaság