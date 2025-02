Banki ügyintézőnek adta ki magát: több mint félmillió forintot csalt ki az áldozatától

Az utóbbi időben ismét felerősödtek az online csalások. Ráadásul az új átveréses trükkök már Magyarországot is elérték.

Ismeretlen telefonszámon keresztül vertek át egy férfit / Fotó: shutterstock (Illusztráció)

A magyar rendőrség most egy újabb visszaélésről számolt be. A honlapjukon azt írták, hogy egy Pápa környéki kistelepülésen élő, középkorú férfit ismeretlen telefonszámról hívta valaki, és banki ügyintézőnek adta ki magát. Az elkövető azt állította, hogy gyanús tranzakciót észleltek a számlán. A későbbi sértett tájékoztatta, hogy ő egy másik banknál van, amire a „kedves banki munkatárs” azonnal „kapcsolta” a sértett számlavezető pénzintézetének alkalmazottját, aki szintén jelezte a gyanús tranzakciót, és kérte a férfit, hogy lépjen be a netbankjába. A belépést követően az áldozat megadta a számláján lévő összeget, és kérésre a megtakarítási számlájáról át is utalta az ott lévő pénzt a saját folyószámlájára. Ezután az ügyintéző azonosítási célból elkérte a bankkártyaadatait is.

A férfi ezután nem kételkedett, és megadta bankkártyaadatait a „pénzintézeti alkalmazottnak”. Ezt követően arra lett figyelmes, hogy számlájáról elutaltak 625 ezer forintot, és a két csaló telefonszámát is hiába hívta.