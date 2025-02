Most közölte a rendőrség: fékezés nélkül gázoltak el egy 17 éves lányt Kaposváron - videó

Megdöbbentő hírről számolt be a rendőrség: Kaposváron a zebrán haladt át egy gyalogos, amikor a külső sávban már forgalmi okból álló autóbusz mellett érkező személyautó fékezés nélkül elütötte őt.

Fotó: Illusztráció - TV2

A 17 éves lányt a mentőszolgálat munkatársai 8 napon túl gyógyuló sérülésekkel szállították kórházba. A kezdő vezetői engedéllyel rendelkező 25 éves sofőrrel szemben a Kaposvári Rendőrkapitányság közúti baleset okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást.

A sokkoló esettel kapcsolatban a rendőrség egy figyelemfelhívó közleményt is kiadott:

"A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy a párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten tilos a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen és közvetlenül előtte másik jármű mellett elhaladni. A zebrán áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben ugyan elsőbbsége van, azonban ahogy ez a baleset is mutatja, saját érdekünkből nem árt meggyőződni arról, hogy azt meg is adják. A gyalogosok a közlekedés legvédtelenebb résztvevői, így a bekövetkezett eseményekre jellemző, hogy majd minden esetben személyi sérüléssel járnak, és igen gyakran súlyos, illetve tragikus kimenetellel végződnek. Tekintettel a védtelen közlekedői csoportok biztonságára, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a jövőben megyeszerte tervez a gyalogos-átkelőhelyek környékén fokozott közúti ellenőrzéseket végrehajtani. Az elérni kívánt cél a balesetek számának csökkentése és a közlekedési kultúra magasabb szintre emelése"

- írják.

Az esetről pedig még egy sokkoló videót is megosztottak: