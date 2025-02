Kiszivárgott: itt nyithatja meg első üzletét a szuperolcsó Mere üzletlánc

Akár szeretünk vásárolni, akár nem, ez az életünk része. Vannak, akiket örömteli izgalommal tölt fel a tudat, hogy a nap végén mindenféle finomságot vásárolhat magának a boltban, amiből nagyszerű ételeket lehet majd összedobni. Másnak már a bolt gondolatától is görcsbe rándul a gyomra, vagy azért, mert ott mindig sokan vannak, vagy azért, mert bizony sokat kell fizetni. Mindenkinek jó hírünk van azonban. Már tavaly óta beszélik, hogy az orosz üzletlánc, a Mere Magyarországra költözik. Ez azért örvendetes, mert rendkívül olcsónak számít, és azt beszélik, a többi üzletlánchoz képest akár 10-20 százalékkal alacsonyabb árakon adhatják a termékeiket. Most az is kiderül, hogy nyithat ki az első üzlet.

Sokkal olcsóbbá válhat a bevásárlás

Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás oldalán feltűnhet, hogy Nyíregyházára bejegyezték a Mere áruházat - szúra ki a SZON. A rendszer információja szerint a Pazonyi út 21. szám alatt áll, még nyitvatartása is van. A Google utcaképadatai szerint ez valóban egy kereskedelmi egység, de nem tűnik boltnak, sokkal inkább egy ipari területen álló kereskedelmi létesítménynek, amely nincs logózva, nem található meg rajta a Mere áruházlánc egyetlen arculati eleme sem – írja a Magyar Nemzet