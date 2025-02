Kiskunhalasi illegális nemváltó műtétek: a Soros-hálózathoz vezetnek a szálak

A Bors írt róla elsőként, hogy a múlt hétvégén bilincs kattant két köztiszteletben álló orvos karján. A rendőrség azzal gyanúsítja őket, hogy illegálisan nemváltó műtéteket végeztek el egy kiskunhalasi közkórházban. Lapunk információja szerint a városi kórház műtőjében, a kórház felszerelését törvénytelenül használva operáltak át férfiakat nővé vagy nőket férfivá.

Az egyik letartóztatott orvos egy olyan világszervezet tagja amelyet a Soros-birodalom is támogat.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy urológus doktornő a magánrendelőjében sebészeti, jellemzően nemátalakító műtétet, kezelést és egyéb vizsgálatokat vállalt el. A nemátalakító – és az ehhez kapcsolódó – műtétekért a gyanú szerint 600 ezer és 1 millió forint közötti összeget kért, amiket viszont már a városi kórházban végzett el. Mivel a doktornőnek urológus a szakképesítése, így sebészt kellett találnia a felkínált beavatkozásokhoz. A másik letartóztatott a Bors információi szerint a kiskunhalasi kórház vezető sebésze.

Két orvost helyeztek előzetes letartóztatásba a hétvégén. Illegálisan végeztek a gyanú szerint nemváltó műtéteket. Fotó: Fotó: police.hu

Transznemű Egészségügyi Világszervezet

Az előzetes letartóztatásba helyezett doktornő Facebook oldalán fellelhető nyilvános információkból kiderül, hogy a Transznemű Egészségügyi Világszervezet (WPATH) teljes jogú tagja. Az elmúlt években azonban több botrány is beárnyékolta ennek a szervezetnek a működését.

Az urológus doktornő Facebook oldalán büszkén vállalva hirdette szolgáltatásait, és azt is, hogy a Transznemű Egészségügyi Világszervezet teljes jogú tagja

Ezek közül az egyik legsúlyosabb talán, hogy a kiskorúak nemváltó műtétjét is teljes vállszélességgel támogatják. A transzneműek érdekvédő szervezet útmutatója nyolcadik kiadásában mind a mell-eltávolítást, mind a nemiszervek átműtését sztenderd eljárásnak tekinti a nemi identitászavaros kiskorúak esetében. Egy 2017-es kutatás úgy találta, hogy a WPATH-tal kapcsolatban álló sebészek számára „a kor csak egy szám”, és egyre több, vaginoplasztikára jelentkező gyermekről számolnak be (ez lefordítva azt jelenti, hogy férfiből női külső nemi szerveket alakítanak ki).

Laura Kuper, a WPATH útmutatójának egyik szerzője például amellett érvel, hogy

a fekete lányok esetében már 10-11 éves korban elérhetőnek kellene lennie a mell-levétel lehetőségének.

Sorosék az ügy fő támogatói

A Soros birodalom zászlóshajójaként működő Nyílt Társadalom Alapítvány az egyik legnagyobb finanszírozója a különböző LMBTQ szervezeteknek. A Washington Times egyik korábbi cikke szerint a New York-i székhelyű Global Action for Trans Equality (GATE) 244 000 dollárt ( közel 100 millió forintot) kapott Soroséktól. Ennek fő célja az összes LMBTQ szervezet összefogása, hogy minél hangosabban tudják terjeszteni a legjobb gyakorlatokat és az adománygyűjtési tanácsokat. Így aztán a Soros-féle pénz továbbcsorog ahhoz a szervezethez amelynek a kiskunhalasi doktornő is a tagja.