3 csillagjegy, akiknek rendkívüli szerencsét hoz a szerelemben Valentin nap hete

Közeledik a Valentin nap, ami sokszor a közhangulat miatt azt az érzést kelti az egyedülállókban, "bárcsak nekem is lenne párom". Nos, a csillagok állását tekintve három csillagjegy igazán szerencsés lesz ebben a tekintetben, ugyanis az asztrológusok szerint a Kos, az Oroszlán és Halak szülöttei a héten bevonzzák a szerelmet és párkapcsolatra lelnek.

Ezekre a csillagjegyekre rátalál a szerelem. Fotó: Pexels

Kos:

A Vénusz, a szerelem bolygója jelenik meg nálad, épp Valentin nap előtt. A szeretetnyelved a szenvedély, a kémia, az affekció kimutatása. A mostani vénuszi valentin épp ezért intenzív szerelmet, felülmúlhatatlan vonzást hoz majd az életbe. Ez pedig előfordulat úgy is, hogy te csábítasz el másokat, de az is lehet, hogy egy személy téged söpör majd le a lábadról.

Oroszlán:

A február 12-ei telihold lesz a segítségedre a Valentin nap során, ami így intezitással és izgalommal tölti majd fel a szerelmi életed. Magabiztosságod a szokásosnál is fényesebben ragyog majd, ami miatt könnyebben tudod kifejezni az érzéseidet, ezzel másokat az irányodba vonzva. Titkos csodálód is végre megjelenik és lépést tesz irányodva. De az is lehet, hogy végre te fogod bevallani másnak a vágyaidat. A telihold a szingli és a kapcsolatban lévő Oroszlánokra is mély érzelmi hatással lesz, nagy szerelmi gesztusokkal, szívböljövő beszélgetésekkel.

Halak:

Valentin naphoz közeledve a Merkúr a Halakba lép, ami őszinte beszélgetéseket és mély kötelékek kialakulását hozza majd magával. És ahogy a kommunikáció bolygója tovább halad, a szerelmi kötődések minőségivé válnak. A régen visszatartott érzelmek és az el nem mondott vonzalmak végre napvilágot látnak így létrehozva a kapcsolatot. Épp ezért Valentin nap során soha nem látott tisztasággal látod majd a szerelmi életed, amely alapján az érzéseidre hallgatva döntést kell hoznod, legyen szó akár egy vallomásról a kiszemeltednek vagy egy mély beszélgetésről a pároddal.

(via)