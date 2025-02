Támadnak a hackerek: ne indítsd újra a számítógépet, hatalmas baj lehet belőle!

Se szeri, se száma azoknak a módszereknek, amikkel a hackerek úton-útfélen támadnak. Sajnos folyamatosan újabb és újabb módszereket eszelnek ki, így csak akkor érezhetjük magunkat biztonságban az online térben, ha igazán óvatosak vagyunk - de sajnos még ekkor is megtörténhet a baj. Noha a csalók manapság már elsősorban az okoseszközökre, főleg a mobiltelefonokra fókuszálnak, azért a számítógépeink mellett ülve sem árt vigyázni. Most épp arról érkezett hír: egy sima újraindítás során is megtörténhet a baj.

Régi-új vírussal támadnak a hackerek, mely újraindításkor lép akcióba Fotó: Max Acronym

Ne indíts újra: ekkor támadnak a hackerek!

A Forbes számolt be arról: ismét támadásba lendült a 2020 óta jelen lévő Snake Keylogger nevű vírus, mely alapvetően a bankkártyaadataidra hajt. Ha a kártékony program rátelepszik a gépünkre és a böngészőnkre (használjunk akár Google Chrome-ot, akár Edge, Opera, Firefox vagy más böngészőt), és az automatikus kitöltés funkciót használva adjuk meg bárhol a kártyaadatainkat (vagy bármi mást), azt érzékeli, és továbbküldi.