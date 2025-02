Győri villanyszerelők: életfogytiglanit kértek a két ember megölésével vádolt vállalkozóra

A hazugságvizsgálót is megpróbálta kijátszani. Orlik Vilmos eltűnésekor még nem olyan technikával dolgoztak a szakemberek mint most és akkor sikerült is neki, de most nem. Most azonnal kiütközött, hogy hazudik mindenről. Aztán ott van még a gyuelegy, ami a szakemberek szerint csak úgy kerülhetett a kezére és a ruhájára, hogy elsütött egy éles fegyvert vagy a közvetlen közelében állt, amikor elsütötték