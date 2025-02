Kiderültek a részletek: gyermeket szállító mentőhelikopter zuhant le, nincs túlélő

Valami komoly baj lehet Amerika légterében, ugyanis sorra történnek a katasztrófák. December óta például titokzatos drónok lebegnek New Jersey fölött, és senki nem tud megnyugtató magyarázatot adni, hogy mik is ezek. Sokak szerint űrlények, idegenek irányítják őket, mindazonáltal Biden és Trump is nyugalomra intette a lakosokat. Néhány napja pedig rettenetes tragédia történt Az amerikai fővárosban, Washington D.C.-ben lezuhant egy utasszállító repülőgép, egyenesen a folyóba zuhant, így tehát rengetegen meghaltak. Ahogyan pedig ma reggel a Bors is beszámolt róla, nem messze a fővárostól, Philadelphiában is lezuhant egy repülőgép. Most erről érkeztek friss információk.

Az egész világot megdöbbentette, hogy két nappal a rettenetes washingtoni légikatasztrófa után most Philadelphiában is lezuhant egy gép. Ezzel kapcsolatban érkeztek részletek. Kiderült ugyanis, hogy egy orvosi helikopter zuhant le, aki ráadásul gyerekkorú beteget szállított. A páciens egy kiskorú mexikói lány, akinek azonnali orvosi beavatkozásra volt szüksége. Egy segélyszervezet összegyűjtötte a pénzt és megszervezték az útját, és nagy öröm volt a család számára, hogy az életmentő műtét sikerrel járt. Mindenki boldog volt, hogy a gyerek egészségesen térhet haza, sajnos azonban ezután bekövetkezett a tragédia.

Nem sokkal azután, hogy a gép felszállt, 30 másodperccel később azonban eltűnt a radarról. Hamarosan egy lakónegyedbe csapódott. Sajnos nem tudni túlélőről, emellett a lakónegyedben is sokan megsérültek a zuhanás következtében - írja a Mirror.