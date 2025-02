Korlátozzák a főutak forgalmát Budapest felé, nagy a baj

A Dunakanyarban két úton is korlátozzák a forgalmat csőtörés miatt - számolt be róla az Útinform. Víz folyt az útburkolatra Szentendrén a 11-es főútra a főváros felé vezető oldalon a Papszigeti zebrától a Barackos útig a külső sávot zárták le. A 12-es főúton, a Verőcén átvezető szakaszon a Rákóczi út becsatlakozásánál is víz folyt a burkolatra.

Mind a két helyszínen táblákkal hívják fel a csúszásveszélyre a közlekedők figyelmét. A vizes szakaszokat az éjjel folyamán többször is ellenőrizték és sózzák is.