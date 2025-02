Fotók lepték el a közösségi médiát, ahogy a világ minden tájáról Ferenc pápa felépüléséért imádkoznak, és a Bors olvasói is imaláncot indítottak a szentatya felépüléséért. Isten földi helytartóját egy hete szállították kórházba, és sokan aggódnak, hogy a 88 éves pápa szervezete feladja a harcot a betegséggel szemben. Dr. Mangó Gabriella háziorvos viszont biztató szavakkal reagált a szentatya egészségi állapotára.

Ferenc pápa állapota javul / Fotó: Norhfoto

Ferenc pápa kórházban

A Vatikán február 14-én adott ki rendkívüli közleményt, hogy szörnyű hírek érkeztek: a Szentatya szervezetét kétoldali tüdőgyulladás támadta meg, amit vélhetően egy influenza okozhatott – bár erről nem adtak ki hivatalos információt. Ferenc pápa a római Gemelli-klinikán gyengélkedik és azóta az egész világ Rómára figyel.

Az idős pápa egészsége a Vatikán legfrissebb jelentése alapján reményteli: „a Szentatya állapota enyhe javulást mutat", már nem lázas és a vérkeringése is stabil – vagyis a szíve jól reagál azokra a gyógyszerekre, amivel a kétoldali tüdőgyulladását kezelik. A Vatikán szerint annak ellenére, hogy a pápa kórházban van, továbbra is aktív, elvégzi a teendőit.

„Apró dolgoknak is örülünk”

A Bors megkérdezte az ország háziorvosát, dr. Mangó Gabriellát a Szentatya állapotáról, hogy mekkora a túlélésre az esélye. Noha látott már 40 éves embert, akit legyőzött a pápát is megtámadó betegség, olyan esettel is találkozott, amikor épp egy 90 éves nyugdíjas felépült belőle. Szerinte a Szentatya gyógyulása nagyban attól is függ, hogy korábban mennyire vigyázott az egészségére és ő úgy látja, a pápa kezd a gyógyulás útjára lépni!

- A pápának az erőnléte kezd jobb lenni, ami biztató. Ha idős embernek ilyen betegsége van, akkor már apró dolgoknak is örülünk: ha már fel tud kelni az ágyból, ha már kicsit fenn tud lenni, ha már el tud menni mosdóba, ha már meg tudja enni-inni a reggelijét ülés közben. És ez igaz most a pápára! - húzta alá a háziorvos, hozzátéve:

Mindannyian Isten kezében vagyunk. Neki ez jutott, másnak sajnos más, de ha valaki tesz azért, hogy egészséges maradjon idős korára, akkor azt gondolom, hogy nagy esélye van arra, hogy ne egy tüdőgyulladásban halljon meg.

– zárta szavait dr. Mangó Gabriella.