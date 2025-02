Fotók a világ minden tájáról: így imádkoznak a hívők Ferenc pápa gyógyulásáért – galéria

Közel egy hete kezelik az orvosok az egyházfőt. Ferenc pápa eredetileg hörghurut gyanúval került kórházba, hamarosan azonban kétoldali tüdőgyulladást állapítottak meg nála. Noha a legfrissebb vatikáni hírek szerint az éjszakája békésen telt, és reggelizni is tudott, emellett a hangulata is jó, jelenleg is nyugalomra van szüksége, valamint folyamatos orvosi felügyeletre. Az egyházfő szerdán arra kérte a híveket: imádkozzanak érte, akik azóta is így tesznek világszerte.

Ferenc pápa arra kérte a híveit: imádkozzanak érte és a gyógyulásáért Fotó: dpa/picture-alliance / Northfoto

A Bors olvasói is imaláncot indítottak és jókívánságaikat küldték a katolikus egyház fejének. "Drága jó Istenem, gyógyítsd meg, hogy továbbra éljen, mert megérdemli!" – kérték.

Galériánkban, mely az alábbi képre kattintva nézhető végig, a világ minden tájáról gyűjtöttünk össze fotókat, mely mind azt mutatja, mennyien támogatják betegségében a pápát: