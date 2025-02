Így néz ki a pápa kórházi szobája belülről - Elképesztő, miről árulkodik a berendezése

A pápa kórházi szobája a Vatikánhoz közeli Gemelli Klinikán található. Maga a kórház Olaszország második legnagyobb egészségügyi intézménye 1575 ággyal és számos osztállyal. Közkórház, azaz mindenki számára látogatható.

A pápát szállító mentőautó a Gemelli bejáratánál / Fotó: Northfoto

A pápa külön rezidenciával rendelkezik a Gemellin belül, a teljes tizedik emelet a Szentatya felépülését hivatott szolgálni. Valójában egy minikórház a hatalmas kórházban, ahol a műtétektől kezdve a rehabilitációig minden lépcsőfok megtalálható a gyógyulásig. Ferencet súlyos betegen, kétoldali tüdőgyulladással szállították ide.

Ferenc pápa az utóbbi időszakban már kerekesszékkel közlekedik / Fotó: AFP

Itt található egy személyes rezidencia, ami valójában egy jól felszerelt lakás. Ebben egy kis nappali található, ahonnan a hálószoba és egy kis fürdő nyílik. A lakás része egy térdelővel és feszülettel ellátott apró kápolna is. A falak fehérek, a nappaliban televízió, egy kis kanapé és néhány egészségügyi műszer, így a vérnyomás mérésére szolgáló berendezés van. A hálóban ágy és egy televízió található. A kápolna bár kicsi, arra mégis alkalmas, hogy a pápa közös imádságokat végezhessen. A lakás előtt hosszú folyosó húzódik, itt három őrség teljesít szolgálatot. A pápa biztonságára ugyanis egyszerre három szervezet – az olasz állami csendőrség, a vatikáni csendőrség és a kórház biztonsági szolgálata vigyáz. A pápai lakásból egy magánlépcső és lift vezet le a földszintre. Szobájának hatalmas ablakai a főbejáratra néznek.

A pápa a Gemelli Klinika tizedik emeleti rezidenciáján / Fotó: AFP / AFP

Így néz ki belülről a pápa kórházi szobája

Az osztály első lakója II. János Pál volt, aki 1981-ben, az őt ért merénylet után került a klinikára. A lengyel származású szentatya bútorai között gyógyul most Ferenc is. A puritán berendezési tárgyak ugyanazok, csak a technikai berendezések modernek. II. János Pál nevezte el az életét megmentő kórházat a „Harmadik Vatikánnak”, az Apostoli Palota és Castel Gandolfo után. Magát a kórházat is a pápaságnak köszönhetik az olaszok: még XI. Piusz pápa 1934-ben adományozott harminchét hektárnyi földet, amin aztán a kórház felépülhetett. A pápai lakosztályban gyógyult XVI. Benedek is.