Felháborító: kis híján aljas csalás áldozata lett a 15 éves lány

A Vinted több európai országban is elterjedt az évek során, hiszen egy kényelmes és egyszerű módszert kínál arra, hogy az emberek eladják a már használt ruhákat vagy tárgyakat. Azonban rengeteg átverés is felütötte már a fejét a platformon, egy 15 éves lány is majdnem áldozatul eset, ezért most anyja fontos dologra hívja fel a figyelmet.