Felesége után halt a 27 éves tévés - teljesen árván maradt a kisgyermekük

Tragikus hirtelenséggel, 27 éves korában elhunyt Adan Manzano, a New Orleans-i Super Bowl tudósítója. Néhány hónappal azután, hogy felesége áprilisban egy topekai autóbaleset következtében elhunyt, és hátrahagyta kisgyermeküket.

Manzano 2023-ban, majd 2024-ben is a pálya széléről tudósított a Super Bowlon. Riporterként most is be kellett volna számolnia a sporteseményről, de szerdán váratlanul elhunyt. Halála körülményeinek kivizsgálása jelenleg is folyik.

Mélyen hiányozni fog nekünk a sport iránti szenvedélye. Őszinte részvétünk családjának és szeretteinek ebben a nehéz időszakban

- idézi a férfi munkaadójának közleményét a DailyStar.