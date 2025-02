"Elvették tőlünk!" - 2 éves kisfiú hunyt el a bölcsődében, családja igazságot követel

Borzasztó tragédia történt egy brit óvodában. A kétéves Jude Gerrard az intézmény bölcsődei részén játszott a délelőtt folyamán, amikor január 14-én egyik pillanatról a másikra rosszul lett, majd elveszítette az eszméletét. A bölcsődei dolgozók azonnal értesítették a mentőszolgálatot és megpróbálták megmenteni a kisfiú életét, azonban nem jártak sikerrel, néhány óra múlva a kórházban halottnak nyilvánították a gyermeket. A halálát jelenleg még nem tisztázottként tartják számon, azonban a családja arról beszélt a médiának, hogy a kisfiú halála "megelőzhető lett volna".

Egy mindig mosolygó kisfiú veszítette életét a bölcsődei tragédia során /Fotó: GoFoundMe

A Mirror arról számolt be, hogy Jude szülei szomorú sorokkal jelentették be a gyermekük halálát. A család arról beszélt, hogy a gyermek egy egészségügyi krízis során veszítette életét, azonban a közleményükben utaltak arra, hogy a kisfiúk halála azért következett be, mert az óvoda dolgozói nem előzték meg azt, majd nem jól kezelték a helyzetet. Erről a gyászjelentés szomorú soraiban utalást is találhatunk:

A mi édes kisfiunk, Jude Gerrard elhunyt. Életünk szerelmének ez a megrázó és váratlan elvesztése teljesen összetört minket és súlyosan levert. Tudom, hogy minden szülő ezt gondolja a saját gyerekéről, de Jude valóban különleges volt. Az életünk soha nem lesz már ugyanaz, mint előtte. Nem tudjuk felfogni, hogy így elvették tőlünk, oly módon, ami megelőzhető lett volna. A fiunk többet érdemelt ennél

- zokogott Jude anyukája.

A kisfiú családja nem hagyja annyiban a dolgot és minden követ megmozgatnak, hogy kiderüljenek a tragédia részletei és a bűnösök elnyerjék méltó büntetésüket. Az igazságszolgáltatásnál pedig nyitott fülekre találtak a gyászolók panaszai, ugyanis a Merseyside-i rendőrség nyomozást indított, és teljes kivizsgálást ígértek a haláleset körülményeinek és okainak kiderítésére.