Budapesten és a keleti országrészben a legnagyobb az érdeklődés a Munkáshitel iránt

Már az első napokban jelentős érdeklődést váltott ki a Munkáshitel, az indulást követően az MBH Bank hálózatában és a honlapján több mint tízezer kérést kezeltek, és a hiteltermék iránti kereslet folyamatosan növekszik. A legtöbben a fővárosból fordulnak a bankhoz, de a vidéki régiókban, különösen a keleti és dél-nyugati megyékben is népszerűnek bizonyul a konstrukció. A január 1-től elérhető program keretében akár 4 millió forint kamatmentes kölcsön igényelhető, amely lehetőséget ad a fiatalok számára az életút eleji kiadások fedezésére, vagy akár vállalkozásindításhoz szükséges eszközök beszerzésére.



Már a konstrukció bejelentése óta nagy figyelem övezi a Munkáshitelt, az elmúlt egy hónap tapasztalatai alapján az MBH Bankban a legélénkebb érdeklődés jelenleg a fővárosban tapasztalható. A vidéki régiók közül kiemelkedik Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegye. A városokat tekintve Budapest mellett Debrecenben és Kecskeméten mutatkozik a legnagyobb kereslet a Munkáshitel iránt.



A Munkáshitel maximum 4 millió forint kamatmentes hitel igénylésére ad lehetőséget, amely szabadon felhasználható, és legfeljebb 10 éves futamidő alatt törleszthető; maximális hitelösszeg és futamidő esetén a havi törlesztőrészlet 35 ezer forint. Az elmúlt hónap tapasztalatai alapján az MBH Bankban a legjellemzőbb hitelcélok a használtautó-vásárlás, a hitelkiváltás, valamint a vállalkozásindításhoz szükséges eszközök beszerzése és beruházások megvalósítása.



Amennyiben az igénylők otthonteremtésre fordítanák a Munkáshitelt, azt a Babaváró hitellel és a CSOK Plusszal kombinálva akár 65 millió forint támogatott forráshoz is hozzájuthat egy családalapító házaspár, és gyermekek érkezése esetén élhetnek a törlesztés felfüggesztésével, illetve a tartozás egy részének vagy teljes egészének elengedésével.



Az MBH Bank számára kiemelten fontos, hogy gördülékeny legyen a hiteligénylés folyamata. Az érdeklődők a bankfiókokban és a bank honlapján is tájékozódhatnak, ahol lehetőség van időpontfoglalásra és telefonos visszahívás is kérhető. Az MBH Bank tapasztalatai alapján az ügyfelek leggyakrabban a jogosultság igazolásához szükséges dokumentumokkal kapcsolatban kérnek a bank munkatársaitól részletes tájékoztatást. A jogosultság megítélése során leginkább abban az esetben merültek fel problémák, ha a munkaviszony nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a jövedelem terhelhetősége nem elegendő, vagy a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott tartozás akadályozza az igénylést, azonban az esetek nagyobb részében nem merült fel kizáró tényező.



Az igényléshez a személyes iratok mellett a társadalombiztosítási-jogviszony igazolására, az erkölcsi bizonyítványra, valamint alkalmazottak esetében munkáltatói igazolásra, míg a vállalkozók esetében pedig egy NAV-igazolásra van szükség. Az egyszerűsített folyamatnak köszönhetően az ügyfelek az igénylés és a dokumentumok benyújtását követően pozitív hitelbírálat esetén néhány napon belül a számlájukon tudhatják a folyósított összeget.



„A Munkáshitel egy új, rendkívül kedvező lehetőség a fiatalok számára, hogy megalapozzák pénzügyi biztonságukat, vagy vállalkozói terveiket valóra váltsák. Mivel a bankok egyedi hitelbírálatot végeznek, a jogszabályokban előírtakon túl az igénylési feltételek bankonként eltérőek. Az MBH Banknál munkavállalóként már havi nettó 150 ezer forint is elég lehet a sikeres igényléshez, vállalkozóként pedig nettó 250 ezer forint az elvárás. Az ügyfelek számára a gördülékeny és gyors ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy először vegyék igénybe a telefonos előszűrést, majd ezt követően foglaljanak időpontot fiókjainkba. Így elkerülhetik a várakozást, és zökkenőmentesen indíthatják el az igénylés folyamatát” – mondta Mag Mihály, az MBH Bank személyi kölcsön termékfejlesztési vezetője.



A KSH adatai alapján több mint 300 ezer olyan fiatal van Magyarországon, aki jogosult lehet az életkora és a munkaviszonya alapján a támogatott hitelre, így 2025-ben a Munkáshitel keretében folyósított összeg akár az 500 milliárd forintot is elérheti.