„A lányom tudni szeretné, hol van az apja, de félek elmondani neki az igazságot”

Kellemetlen kérdéssel fordult a kislány az anyához.

Az anya nem tudja, mitévő legyen a kislánya kérdését követően Fotó: Pexels/Daria Obymaha (Képünk illusztráció)

Meg akarja tudni a kislány az igazat

Az egyedülálló anyukának van egy négyéves kislánya, aki elkezdett kérdezősködni az apjáról, valószínűleg azért, mert szeptemberben kezdte az iskolát, és egyre inkább tudatában van annak, hogy minden barátjának otthon él az apja. Az anya a lehető legőszintébb szeretne lenni a lányával, de az exe akkor ment el, amikor négy hónapos terhes volt, és azóta nem látta és nem hallott felőle.

Másokon keresztül tudta meg, hogy körülbelül 65 kilométerre lakik tőle a férfi, és egy nővel él - írja a The Mirror.

Eddig csak annyit mondott a lányának, hogy az apja elment, mielőtt megszületett, mert nem akartak már együtt lenni, mint egy pár, de ezen kívül nem igazán tudja, mi mást mondhatna neki.

Az anya szerint rengeteg nagyszerű ember van az életében, köztük férfiak is, és nem szívesen mesélné az apja történetét ebben az életszakaszban, mert nem akarja a negatívumokat behozni a lánya életében ebben a korban. Egy szakértő azt javasolta az anyának, hogy nem kell részletekbe menően elmesélni az exe és közte lévő múltat. Sokkal inkább ahogy cseperedik fel a gyerek, úgy kell egyre több információt megosztani vele. Az anyának fel kell készülnie arra is, amikor a lánya idősebb lesz lehet, hogy meg akarja majd keresni az apját, és testközelből is meg akarja ítélni a helyzetet.