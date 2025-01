Dúsgazdag gyerekek mellett égett halálra a szemetet gyűjtögető apa Újpalotán

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentők, amikor felcsaptak a lángok pénteken éjszaka Budapest XV. kerületében, Újpalotán: egy idős, állítólag mentális beteg férfi otthonában keletkezett a tűz, aki hosszú ideje halmozott fel, gyűjtögetett szemetet. Valószínűleg ez okozta a vesztét is, ugyanis a felhalmozott kacatok miatt éghetett ki pillanatok alatt a konyha és a hálószoba. A szemét, ami a lakásban és az udvaron is hegyekben állt, a tűzoltók munkáját is nehezítette, akik alig tudták kihozni a nyugdíjas testét, és megvizsgálni is csak az egyik szomszéd udvarán tudták, az életét azonban már nem lehetett megmenteni. A szomszédok korábban már sokszor panaszkodtak a bűz és a patkányok miatt, ennek ellenére sokszor segítették a férfit, akinek a Tények beszámolói szerint egyébként van két dúsgazdag gyereke, akik azonban felé sem néztek, sőt, a beszámolók szerint olyan is előfordult, hogy amikor mégis megjelentek, megverték őt.