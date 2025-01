„Tudtam, hogy egyszer felgyújt minket” - Már rettegtek Józsefék, a család otthona karácsonykor égett porig

Mindig is tudtuk, hogy baj lesz – kezdte a vasadon élő Árkosi József a Borsnak. A férfi két fiával és feleségével élt egy ikerházban, ám otthonuk december 25-én leégett. A tűz az ikerház másik feléből, a szomszédtól indult… József szerint nem ez volt az első eset…

Tűz ütött ki karácsonykor egy ikerháznál Vasadon / Fotó: olvasói





Karácsonykor éppen a családtól jöttünk haza

– kezdte lapunknak József.

Van két tinikorú fiam, ők leültek az anyjukkal az asztalhoz és kibontották a legót. Én kicsit beljebb voltam házban, amikor egyszer csak hallom, hogy a párom kiabál: „Meneküljetek, tűz van!” Annyi történt, hogy ültek az asztalnál és valami csattanó hangot hallottak, mint kiderült az valamilyen kisebb robbanás lehetett. Valami vegyszeres üveg talán… Átnézett a szomszédba és látta, hogy a fészer lángokban áll.

A tűz mindent felemésztett

József fogta a családját és azonnal kirohantak az épületből. Menekítve az összes állatot is.

A gyerekeket előre küldtük, a feleségem a hóna alá csapta a macskát és futottunk ki a házból

– folytatta. - Mivel mi tenyésztők vagyunk, ezért az udvaron vannak kenneljeink, azokból is gyorsan kiengedtük a kutyákat. Ezután, ahogy megfordultunk már a szomszéd házának a teteje égett. Onnan pedig a mi tetőnkre. Ez délután 5-kor kezdődött és a tűzoltók reggel 5-ig oltották a tüzet…

20 perc alatt porig égett a ház / Fotó: olvasói

Józsefék szomszédjának háza porig égett, míg az övék teljesen lakhatatlan lett. A férfi elmondása szerint, ház formája maradt, de teljesen lakhatatlan. Beszakadt a födém, szétrepedtek a falak, kiégett az egész.

Családhoz tudtunk fordulni, ott húztuk meg magunkat ideiglenesen

– meséli. - Folyik a nyomozás, a katasztrófavédelem tűzvizsgálóinál van az ügy. A szomszéddal is próbáltam beszélni, de ők szépen mondva nem akarják vállalni a felelősséget. Az az igazság, hogy körülbelül négy évvel ezelőtt is tűz volt itt a szomszédéban… Az olyan volt, mint egy katasztrófa film. Akkor az égbe repültek a hordók. A tűzoltóságnak köszönhettük, hogy nem égünk le, mert minket közben áztattak. A szomszéd férfi mindig gyűjtöget barkácsol mindent, akkor és most is emiatt indulhatott a tűz. A feleségemnek mondtam sokszor, hogy ez egyszer felgyújt minket...