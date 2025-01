Több mint 7 ezer milliomost és 4 milliárdost is hozott 2024

A Góltotóval hatan csatlakozhattak tavaly a milliomosok klubjához, míg az immáron közel 80 éves Totóban 368 darab 13+1-es szelvény volt 2024-ben, ötödük (72-en) ért milliós nyereményt.

A lóverseny szerelmeseinek sem lehetett oka panaszra tavaly. A Kincsem+ TUTI és Kincsem+ játékkal összesen 379 363 180 forintot vihettek haza. A tavalyi év legnagyobb nyertese az a szerencsés fogadó volt, aki a május 17-én feladott tippekkel több mint 66 millió forint tulajdonosa lett.

Volt oka örömre 2024-ben a papíralapú sorsjegyek kedvelőinek is. A játék szerelmesei összesen több mint 5,5 milliárd forintnyi nyereménnyel gazdagodtak. A támogató funkcióval is rendelkező karácsonyi sorsjegypárosnál - a jó ügy szolgálata mellett - közel ötven játékos örülhetett nagynyereménynek.

2024-ben is bővült a Szerencsejáték Zrt. e-sorsjegy kínálata is, ezek közül is kiemelkedik a december 13-án, pénteken megérkezett, az e-sorsjegyek legújabb generációját képviselő „e-sorsjegy Extra”, amely modern animációs megoldásokat és úgynevezett „in game”, vagyis játékon belüli bónuszjátékokat is tartalmaz. Tavaly összesen 87-en csatlakozhattak e-sorsjegy kaparásával a milliomosok klubjához – hárman már az e-sorsjegy extrával.

A Szerencsejáték Zrt. 2024 során többször is szervezett különsorsolásos akciókat, illetve nyereményjátékokat, amelyeken akár nyeretlen szelvénnyel, vagy sorsjeggyel is lehetett játszani. Ezeknek köszönhetően többek között 28 szerencsés tízmilliós nagyságrendű nyereménnyel lett gazdagabb. A Játékoskártya hűségprogram keretében 1 szerencsés játékos egy 110 millió forint értékű fővárosi álomotthont nyert, illetve 4 prémium kategóriás autót is hazavihettek játékosok.

Az egyes játékokban megszerzett milliós és milliárdos nyereményeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Termék Milliomos (db) Milliárdos (db) Ötöslottó 1267 2 Eurojackpot 88 Hatoslottó 5 2 Skandináv lottó 19 Luxor 127 Kenó 98 Puttó 215 Napi Mázli 57 Joker 269 Tippmix, TippmixPro 2677 Lóverseny (Kincsem+ TUTI és Kincsem+) 74 Góltotó 6 Totó 72 Sorsjegyek 1504 e-Sorsjegyek 87 különsorsolásos akciók és nyereményjátékok 627 Szumma 7192 4