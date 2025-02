"Üres a méhem, üres a kiságy is itthon" - meghalt a sztár újszülött babája, egy ország szíve szorul most össze

A legtöbb nő számára fantasztikus örömet jelent az, ha a terhességi teszten két csík jelenik meg. Az édesanyává válás olyan dolog, amiről a szebbik nem többsége álmodozik, és amelyről a legtöbben úgy nyilatkoznak, hogy életük legszebb és legcsodásabb kalandja. Így van ez a hírességekkel is, akik ráadásul az egész világ szeme láttára örülnek, mindenki látja a boldogságukat, ugyanakkor a kudarcaikat is. Az egyik sztár azonban most rettenetes hírt osztott meg.

Nem tudni, mi történt pontosan a babával

Ruby Natalie egy rendkívül híres Insta-modell, aki rengeteg követővel rendelkezik. Hatalmas melleivel nem egy lap tette már címlapra, ugyanakkor kedvessége és bájossága mindenkit lenyűgöz. Már van egy kisfia, akiről korábban megírtuk, hogy megmentette a modell életét. Ruby Natalie szédülni kezdett, úgy döntött, lefekszik és néz egy kis tévét londoni belvárosi lakásában. Alig egy órával később legkisebb, 5 éves fia JJ bejött a hálószobába, hogy szomjas, majd ahogy Ruby elindult neki innivalóért hirtelen elájult. Miközben édesanyja eszméletlenül feküdt a bátor JJ tudta, mit kell tennie: anyja telefonjával tárcsázta a 999-es segélyhívót, – ami hazánkban a 112 – és elmondta a diszpécsernek, hogy mi történt.

A helyszínre kiérkező mentősök később elmesélték, hogy míg a legtöbb ötéves gyerek sírva fakadt volna, addig JJ „nagyon nyugodt” maradt. A 999-es kezelő irányításával ugyanis JJ óvatosan fekvő helyzetbe helyezte édesanyját, és figyelte a légzését.

Volt egy pont, amikor nem hallotta, hogy lélegzem, és nyugodtan azt mondta a kezelőnek: „Nem tudom, hogy a mami meghalt-e”. És akkor ismét levegőt vettem, és azt mondta: „Ó, nem, nem! Anya él! Él! Él!”

– mesélte a büszke anyuka.

Jött a második baba

Ruby tehát nagyon szereti a gyermekét, és amikor megtudta, hogy jön a második baba, mintha a fellegekben lett volna. Nagyon sok fotót posztolt a nagy pocakjával, és alig várta, hogy a karjaiban tartsa a gyereket.

Sajnos azonban tragédia történt. A kisbaba - nem sokkal a születése után - elhunyt. Pontosan nem lehet ismerni a körülményeket, de egy egész világot megdöbbentett a szomorú hír.