Újabb betegség ütötte fel a fejét SMA Daninál: segítséget kér a család, csak ez lenne a megoldás

Dani egy nagyon ritka izombetegséggel, az SMA 1-es típusával él. Ez azzal jár, hogy kerekesszékkel közlekedik, és a nap minden percében, az élet minden területén segítőre van szüksége. Ettől függetlenül egy boldog és vidám fiatalember, akinek remek humora van. Sok kedves, szerető ember veszi őt körül, és ez erőt ad a családnak, hiszen az ő betegségével minden nap egy kincs. Most azonban újabb kihívást gördített a sors SMA Daniék elé: a fiúról kiderült, hogy egy speciális eszközre van szüksége.

SMA Dani újabb betegséggel néz szembe, ehhez keresnek támogatókat Fotó: Facebook / Dancsi mosolyáért alapítvány SMA1

SMA Daniék segítséget kérnek

Dani évek óta küzd egy viszonylag komoly légúti allergiával, ami állandó tüsszögést és vizes orrfolyást, köhögést jelent. Múlt hónapban végre elérkezett az idő, hogy néhány napra felfüggeszthessük a gyógyszereket, mert csak így tudták elvégezni az úgynevezett Prick-tesztet, ami közelebb vitt minket ahhoz, hogy milyen anyagokra allergiás Dani. Az eredmény azonnal látható volt: amelyik anyagra érzékeny, ott kis piros folt jelent meg. Ezek a poratka és a fűkeverék…

– mesélte a Borsnak Dani édesanyja, Buday Krisztina, kiemelve, hogy sok új óvintézkedést be kell vezetniük a mindennapokba.

– Most bebizonyosodott, hogy Dani tényleg allergiás, ezért néhány óvintézkedést be kell vezetnünk, hogy ne váljon súlyosabbá a helyzet. Budapest egyik legjobb levegőjű részen lakunk, de ez most sajnos nem számít, mert itt viszont sok a pollen, ami Dani számára veszélyes lehet. Igyekszünk minél kevesebb textilt használni, illetve a lehető leggyakrabban mosni őket. Ez nem egyszerű, mivel a szabadban nem száradhatnak a ruhák. A másik tervünk Dani egészségének megőrzésére és napjainak kellemesebbé tételéhez egy légszűrő, amely kiszűri az egészségtelen részecskéket a szoba levegőjéből – részletezte az édesanya, aki mindent megtesz érte, hogy fia a lehető legjobb körülmények között éljen.

Erre a légszűrőre azonban jelenleg nincs kerete a családnak, a cél 100 ezer forint összegyűjtése lenne január végéig. Eddig körülbelül az összeg fele gyűlt össze Daniéknak és már csak egy hét van hátra a hónapból. A család most mindenkit arra kér, hogy segítsen nekik bármekkora összeggel is, hogy Dani allergiája elviselhetőbb legyen, hiszen az ő betegségével a légutak tisztasága kulcsfontosságú.