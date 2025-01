„Romantikus érzéseim vannak a 22 éves mostohalányom iránt, és ez szétszakít engem”

A férfi elismerte, hogy tisztában van vele, hogy helytelen dolog, hogy romantikus érzéseket táplál 22 éves nevelt lánya iránt, főleg úgy hogy már 12 éve házas az édesanyjával. Elmondása szerin ő nem egy „mocskos vénember”, és minden erejével azon van, hogy megakadályozza a dolgok további alakulását.

„12 éve vagyok házas egy csodálatos nővel, akit a férje akkor hagyott el, amikor a lányuk még csak 3 éves volt. Mire megismertem, a gyerek már 10 éves volt – elég idős ahhoz, hogy legyen saját véleménye, és nem kedvelt engem. Keményen próbáltam jó kapcsolatot kialakítani vele, de minden közeledésemet elutasította; talán úgy érezte, hogy elveszem tőle az anyukáját, nem tudom”

– kezdte tanácskérő levelét a férfi.

Kifejtette azt is, hogy bár a biológiai apja elhagyta őt és az anyját, a mostohalánya mindig is „bálványozta” vér szerinti apját, és amikor az anyjával úgy döntöttek, hogy összeházasodnak, a lány elment, hogy az apjával éljen.

Azóta elhidegült a mostohalányától, mivel soha nem jön át hozzájuk. Nemrég azonban összefutott vele egy helyi kocsmában, és a lány bocsánatot kért a viselkedéséért, elmondta neki, mennyire boldoggá tette az édesanyját, és megkérdezte, hogy újrakezdhetik-e – amit a férfi elmondása szerint azonnal elfogadott. A dolgok azonban nem várt, bonyolult fordulatokat vettek, mivel a férfi mostanra érzéseket kezdett táplálni iránta.

„Ami szétszakít, az az, hogy most már nem tudok nem rá gondolni. Gyönyörű fiatal nővé érett, és azon kaptam magam, hogy „romantikus” gondolataim vannak róla. Most meghívatta magát vacsorára, mert be akarja pótolni az elvesztegetett időt. Azok után, hogy ennyi éven át azt kívántam, bárcsak közelebb lennénk egymáshoz, valójában nem is akarom, hogy eljöjjön”

– magyarázta.

Az összezavarodott mostoha apa végül így fejezte be levelét:

A feleségemmel nagyszerű baráti körünk van. Nem tartom magam „mocskos vénembernek”, de mit tegyek, hogy megszabaduljak ezektől az érzésektől, és normális kapcsolatom legyen a mostohalányommal?

A Mirror szerint a tanácsadó azt válaszolta kétségbeesett férfinak, hogy el kell terelnie a figyelmét, amint romantikus gondolatok támadnak a mostohalányáról, próbáljon meg valami másra koncentrálni. Felhívta a figyelmét, hogy arra kell gondolnia, hogy a felesége mennyire el lenne keseredve, és az ő felháborodását a saját vágyai fölé kell helyeznie.