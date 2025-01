Orbán Viktor útja idevezetett a bombariadókkal teli nap végén - Fotó!

Ember, most megyek a templomba! - ezzel a szállóigévé vált felütéssel indította esti posztját Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő arról írt, hogy jelenleg is tart az ökomenikus imahét a svábhegyi reformátusoknál, ezért vallásos emberként maga is meglátogatta a templomot. Ráadásul a mai bombariadókkal, evakuálásokkal, és titkosszolgálati egyeztetésekkel teli nap után ráfért a saját bevallása szerint egy hálaadó ima.

Egy erős nap vége. Ökumenikus imahét a svábhegyi reformátusoknál.

- írta fotójához Orbán Viktor, amelyet a svábhegyi református templomban készítettek a kormányfőről. Orbán Viktor egyébként is rendkívül aktív volt egész nap, több bejegyzésében is foglalkozott napközben a kialakult helyzettel és arról is beszélt, hogy forródróton tartotta egész nap a kapcsolatot a belügyminiszterrel és ő adott utasítást az iskolák biztonságának megerősítésére és a bombariadók hátterének kiderítésére.