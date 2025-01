Ez az utolsó kép az Angliában meggyilkolt Mariannról – Itt látták élve utoljára

Egy emberként eredt a manchesteri rendőrség egy 55 éves magyar nő nyomába, még december 14-én. A kint élő B. Mariann egyik pillanatban még az utcán sétált, majd ezután szőrén-szálán eltűnt. Ez azért volt különösen aggasztó, mert a rendőrség tudta: az asszony nem beszéli jól a nyelvet, nincs helyismerete, így sejtették, hogy akár veszélyben is lehet az élete.

Az 55 éves magyar nő, B. Mariann holttestét karácsony előtt találták meg. Ezen a képen még vidáman vásárolgatott, nem sokkal később azonban végzett vele gyilkosa Fotó: Greater Manchester Police

Vidáman vásárolgatott utolsó fotóján a magyar nő

Az utolsó felvétele azon a tragikus napon, egy boltban készült a nőről: ekkor még nyugodtan vásárolgatott abban a kabátban, amiben aztán nyoma veszett. Mint később kiderült: ekkor látták élve utoljára a magyar asszonyt.

A hajdóvadászatba az egész város beszállt, a rendőrség felhívására ugyanis sokan jelentkeztek, akik jelezték is a helyi zsaruknak, hogy látták Mariannt. Sajnálatos módon azonban karácsony előtt egy nappal, december 23-án beigazolódott a rendőrök legrosszabb sejtése: holtan találták a magyar nőt, hamarosan pedig az is kiderült, hogy Mariannt meggyilkolták.

A Mariann után folytatott kiterjedt keresésnek tragikus vége lett. Kétségbeesetten reménykedtünk abban, hogy nem így fog ez végződni így, karácsony előtt. Együttérzünk a családdal ebben a szörnyű időszakban

- mondta el az eset után Helen Critchley, a boltoni rendőrség munkatársa.

Rácsok mögött a gyilkos angol

Az angol zsaruk gőzerővel nyomozni kezdtek, így gyilkosán is gyorsan rajtaütöttek: mindössze két nappal később le is tartóztatták az angol férfit, a 61 éves Christopher Barlow-t. A férfi azóta is rácsok mögött van, a napokban pedig vádat is emeltek ellene. Előzetes tárgyalását február 28-ra, míg tárgyalását júliusra tűzték ki. Úgy tudni, hogy a férfi eddig csupán egy rövid vallomást tett Mariann halálával kapcsolatban, így egyelőre nem tudni, hogy miért végzett a magyar nővel. A Bolton News szerint azonban sem a letartóztatása, sem a tárgyalások ellen nem tiltakozott, elfogadta a bíróság összes döntését. A zsaruk megígérték, hogy mindent megtesznek azért, hogy igazságot szolgáltassanak Mariannak:

- Nyomozásunk jó ütemben halad, továbbra is keményen dolgozunk azon, hogy felállítsuk a Mariann halálához vezető események teljes időrendjét - közölte a lappal az ügyön dolgozó főnyomozó, Tony Platten.