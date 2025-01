Kocsis Máté: Nem Magyar Péter a türelmetlen, hanem a brüsszeli gazdik

Ui: Önmagában az is megmosolyogtató, hogy a fél évvel ezelőtti EP választáson 30 százalékos párt veri a tam-tamot, hogy a 45 százalékot szerzett párt tartson előrehozott választásokat. Attól tartok, ugyanaz lenne az eredmény most is. Vagy lehet, hogy annyit olvasgatták a manipulált balos közvélemény-kutatásokat, hogy ők maguk is elhitték?