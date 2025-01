Sokkolta az orvosok az, amit a 4 éves kislány gyomrában találtak

Az orvosok teljesen ledöbbentek, miután egy négyéves kislány gyomrában óriási szőrgombócra bukkantak. A meg nem nevezett gyermeket egy hétig tartó heves hasi fájdalmak után szállították kórházba. A vizsgálatok során egy óriási csomót fedeztek fel gyomrában, de emellett rengeteget hányt és kevés mennyiségű étellel is teljesen jóllakott.

Az orvosi csapat teljesen ledöbbent a gyomorban talált haj mennyiségétől (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

A lányról később kiderült, hogy a Rapunzel-szindróma nevű betegségben szenved, amely akkor jelentkezik, ha valakinél kialakul a haj evés kényszere. Az orvosok egy 4x4 cm-es, kemény csomót találtak, ami bezoárok jelenlétére utal, vagyis emésztetlen anyagtömegekre, amelyek megakadhatnak a gyomorban.

Szülei arról számoltak be a kórházban, hogy két hétig hajat evett a kislány és a fején lévő haj mennyisége is jelentősen csökkent. Családjukban nem fordult elő étkezési zavar és az anya étkezési szokásai is normálisak voltak a terhesség alatt.

Kathmandui Tribhuvan Egyetem Orvostudományi Intézetben a kislány gyomorba vágó gasztronómián esett át, így sikeres eltávolították a hatalmas szőrgombócot, amit egy nemrég megjelent orvosi folyóirat osztottak meg. A gyermeket diagnosztizálták a hajjal összefüggő mentális rendellenességek miatt, Trichotillomania és Trichophagia miatt, de az orvosok jelentése szerint nem vitték vissza rendszeres pszichiátriai ellenőrzésekre.

Az Egyesült Királyságban is történt egy hasonló eset, aminél egy fiatal lány szintén Rapunzel-szindrómával 4 órás műtéten esett át a tavalyi évben. Sophia Goss 18 hónapos korában kezdte kihúzni a haját és rágni, hogy nyugtató technikaként segítse elaludni.

Édesanyja, Megan Sayce úgy gondolta, hogy véget vetett ennek azzal, hogy olívaolajat masszírozott a fiatal hajába. Azonban a kilenc éves kislányt kórházba szállították szülei, miután elájult a hasfájástól - írta a Mirror.