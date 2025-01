A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztályának az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2000. május 28-án megölt egy 11 éves fiút.

Fotó: Police.hu

A nyomozási bíró a gyanúsított jelenlétének biztosításáért rendelte el a letartóztatást, amelyet aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt indítványozott a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség még december közepén. A döntéssel szemben a gyanúsított és a védő fellebbezést jelentettek be. A felülbírálatnál a Kecskeméti Törvényszék is arra az álláspontra helyezkedett, hogy megalapozott a gyanú, illetve fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

Kitértek arra is: az eljárás tárgyát képező bűncselekménnyel kapcsolatban sem az elkövetéskori, sem a jelenleg hatályos jogszabály alapján nincs lehetőség elévülés számítására, az ugyanis fogalmilag kizárt, vagyis a cselekmény büntethetősége nem évül el

- olvasható a közleményben.