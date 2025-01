Most jött: Detonáció történt Magyarországon

Felrobbant a vegyes tüzelésű kazán egy lakóházban Hollókőn, a Rákóczi úton - számolt be róla a katasztrófavédelem. A detonáció következtében az ajtóban és a tetőcserépben kár keletkezett, valamint a helyszínre kiérkezett szécsényi hivatásos tűzoltók az épület hátsó részén is repedéseket találtak a felderítés közben. Az egység statikust és a gázszolgáltató szakembereit kérte a helyszínre, ahová a bokori önkéntes tűzoltók is megérkeztek. Az épület lakója a településen kap elszállásolást.