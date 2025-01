Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Soros György egyik szervezeténél, az American Civil Liberties Unionnál kezdte jogi pályafutását David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete, aki később számos, a demokrata kormányokhoz, valamint a liberális mainstreamhez kötődő pozíciókban is feltűnt.

Fotó: Szigetváry Zsolt

David Pressman 2025. január 13-án befejezte hivatali idejét az Egyesült Államok magyarországi nagyköveteként, és még hajnalban a távozás mellett döntött. A nagykövet a Magyar Nemzet szerint London érintésével tér vissza hazájába. A jelentések szerint a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren vele volt a férje és két nevelt gyermeke, akikkel közösen hagyták el Budapestet.

A diplomata egyébként már 2022 óta töltötte be a pozícióját, és azóta is rendszeresen intézett támadásokat hazánkkal szemben. Így nem is csoda, hogy a hajnali órákban, az azonnali távozás mellett döntött, ugyanis csak így kerülhette el az újságírói kérdéseket.

Deák Dániel elemző a közösségi oldalon Pressman távozásával kapcsolatban a következőket írta: „Szép napok ezek: tegnap a Fidesz tarolt, ma pedig David Pressman végre hazamegy a férjével.”