Átok ül a magyar síelőkön? Egy hónapon belül már hárman szenvedtek horrorbalesetet az osztrák sípályákon

Mentőhelikopterek és mentőegységek rohantak az ausztriai Katschberg-Aineck síparadicsomba csütörtökön (január 2.), ugyanis gyors egymásutánban, mi több, szinte egy időben két súlyos síbaleset is történt a pályákon. Először egy 67 és egy 45 éves német síelő ütközött össze és sérültek meg súlyosan, majd ezzel nagyjából egy időben egy 41 éves osztrák és egy 45 és magyar síző is egymásba csapódott.

A magyar síző éppen áthaladt a pályán, amikor összeütközött egy osztrák férfivel. Ő már a harmadik magyar egy hónap alatt, aki balesetezik síelés közben Fotó: Marcin Wiklik / Pexels/IStock (illusztráció)

Osztrák síelőnek csapódott a magyar

A Salzburger Nachrichten úgy tudja, hogy a 67 és a 45 éves férfi egy sícsapat tagja volt, őket a pályamentők látták el, azonban nem sokkal később már a Vöröskereszt emberei is a helyszínre siettek, akik azonnali hatállyal kórházba vitték őket. Itt azonban nem sokáig időzhettek, mert perceken belül rohanhattak is át egy másik pályára, ahol az osztrák és a magyar síző baleseténél kellett intézkedniük. Bár egyelőre nem tudni, hogy ők pontosan hogyan csapódtak egymásba, de elsődleges információk szerint a baleset akkor történt, amikor a magyar férfi éppen keresztül siklott a pályán.

A történteket az osztrák síző szerencsésen és sérülések nélkül megúszta, a magyar férfi viszont már nem volt ilyen szerencsés: ő megsérült, így a pálya orvosi intézetébe szállították

Azt egyelőre nem tudni, hogy jelenleg pontosan milyen állapotban van, de információink szerint nem sérült meg súlyosan, fel fog épülni.

Egy hónap, három magyar síbaleset

Az biztos, hogy nem ez a legszerencsésebb idényük a magyar sízőknek, az utóbbi három hétben ugyanis ez már a harmadik, magyarokat is érintő, ütközéses síbaleset Ausztriában. Az első eset december 12-én történt a Kreischberg síparadicsomban: akkor egy 17 éves magyar kamaszt gázolt el egy másik síző. A gázoló cserbenhagyta áldozatát: bár a tini súlyos sérüléseket szenvedett és mentőhelikopter vitte kórházba, a gázoló - elegánsnak kicsit sem mondható módon - tovább siklott. Egyes információk szerint ő maga is magyar állampolgár volt, ezt azonban nem lehet biztosan tudni, ugyanis azóta is keresik. A másik eset az ünnepek alatt történt Stuhlecknél: ott egy 17 éves osztrák lány és egy 47 éves magyar síző ütközött össze. A kamasz lányt kórházba vitték, míg a magyar férfi is súlyosan megsérült, hogy törött csontokkal vonszolta be magát egy helyi kórházba.